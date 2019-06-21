В Оренбурге девушка пострадала от сигнальной ракетницы, ищут стрелка

Оренбург, , 15:53 — REGNUM В Оренбурге ученица техникума пострадала от выстрела из ракетницы, когда находилась возле подъезда жилого дома. Сейчас девушка находится в центре детской хирургии, а родные пострадавшей ищут очевидцев ЧП. Просьбу о помощи опубликовала мать подростка в соцсети.

«Неожиданно из в/ч, находящейся напротив дома (чуть правее) произвели выстрел из ракетницы, который пришелся на мою дочь! В данный момент моя дочь находится в ЦДХ, заявление в полицию написано, сказали что будет заведено уголовное дело. Кто что видел отзовитесь, пожалуйста, не будьте равнодушными, еще больше я боюсь, что вояки это дело замнут, и я хочу этот вопиющий случай придать огласке», — оставила запись женщина в паблике.

На призыв откликнулось много комментаторов, при этом многие посчитали своим долгом оставить критические замечания. Акцент делался на то, что подросток поздним вечером гулял, а не сидел дома. Особо одаренные познакомились с аккаунтом самой девушки (она вышла на связь в комментариях) и подвергли критике фотографии на ее странице. Среди обилия комментариев разумные оренбуржцы выдвигали версии случившегося и выражали сочувствие подростку. По одной из версий, из ракетницы могли выстрелить не со стороны воинской части, а со стороны гаражей, где стояла черная машина. После ЧП она быстро уехала. Однако и версию о стрельбе военных пользователи тоже со счетов не снимают.

Пострадавшая девушка сообщила, что в настоящее время лежит в больнице с переломом тазовой кости со совмещением, гематомой и сильным ожогом.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в 24-й военной прокуратуре армии, ведомство начало проверку по факту появившееся информации о выстреле из ракетницы со стороны воинской части. Ранее мать подростка обращалась в полицию. Правоохранители должны передать материалы в военную прокуратуру, однако пока документы в ведомство не поступили.