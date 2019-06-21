Неудавшийся теракт в Ираке: есть пострадавшие

Ханакин, Ирак, , 15:37 — REGNUM В результате террористического акта в иракской провинции Дияла, городе Ханакин пострадали четыре человека, об этом 21 июня сообщает Kurdistan24 со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в одном из местных кафе города. Террорист-смертник пытался осуществить взрыв, однако что-то пошло не так, поэтому погибших не было. Пострадавшие отправлены в госпиталь.

«Злоумышленником оказался молодой человек, пытавшийся привести в действие взрывное устройство, но оно сработало не в полной мере», — отметил источник, добавив, что террорист погиб при инциденте.

Ответственность за преступление пока не взяла на себя ни одна преступная группировка. Правоохранительные органы оцепили место взрыва.

Напомним, в провинции Дияла сильны остатки боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые периодически совершают нападения на гражданские объекты.

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