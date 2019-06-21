30 человек погибли в Индонезии из-за пожара на фабрике

Медан, Индонезия, , 15:12 — REGNUM Согласно данным агентства по управлению стихийными бедствиями округа Лангкат, 30 человек погибли в результате пожара на фабрике по изготовлению газовых зажигалок в индонезийской провинции Северная Суматра, сообщает Kompas.

«Мы пока не знаем причину пожара, но он был потушен», — заявил представитель агентства Риадил Любис.

Пожар произошел на фабрике по производству газовых зажигалок в городе Бинджай, примерно в 70 км от столицы провинции Медан.

«Я собирался пойти на пятничную молитву, когда произошел взрыв», — заявил журналистам местный житель.

Глава агентства по управлению стихийными бедствиями округа Лангкат Ирван Сяхри подтвердил гибель троих детей во время пожара. Предположительно, дети пришли на завод, чтобы встретиться со своими родителями, которые там работают.

Напомним, в 2017 году по меньшей мере 46 человек погибли и несколько десятков получили ранения в результате пожара на фабрике фейерверков в Индонезии.