Пожар на фабрике в Индонезии: десятки людей погибли, в том числе дети

Джакарта, , 14:59 — REGNUM В результате пожара на одной из фабрик Индонезии погибли по меньшей мере 30 человек, в числе которых было трое детей, об этом 21 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Возгорание произошло в провинции Северная Суматра на заводе по производству газовых зажигалок в 11:30 по местному времени.

«30 тел были доставлены в больницы для проведения опознания», — подчеркнул глава местного агентства по борьбе со стихийными бедствиями Риадил Лабис, добавив, что в настоящее время пожар локализован.

Причина трагедии пока не выяснена. Правоохранительные органы начали расследование, в том числе и причины нахождения на тяжелом производстве троих детей.

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