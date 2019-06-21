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На Ямале расстреляли двоих мужчин

Происшествия

Идёт розыск подозреваемых

Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 21 июня 2019, 14:48 — REGNUM  В ночь на 21 июня в ямальском городе Новом Уренгое произошла перестрелка в районе аэропорта. Двое пострадавших доставлены с огнестрельными ранениями в медучреждение. На данный момент врачи оценивают их состояние, как тяжёлое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по ЯНАО.

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшедшего. Раненые пока не могут ничего пояснить. СУ СКР по ЯНАО проводит доследственную проверку.

Предварительно известно, что двое раненых 23 и 25 лет доставлены с перекрестка улиц Магистральная и Таежная. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия возможных очевидцев инцидента.

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Бытовые убийства
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