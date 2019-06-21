Под Рязанью третьи сутки тушат пожар на военном полигоне

Рязань, , 13:39 — REGNUM Пожар на военном полигоне рядом с селом Сельцы Рыбновского района Рязанской области тушат вот уже третьи сутки. Первые сообщения о возгорании появились еще 19 июня, однако полностью потушить его пока не удалось.

По данным на 21 июня для тушения пожара привлекалась авиация — два вертолета Ми-8 и два самолета Ил-76. В общей сложности в районе пожара сброшено 350 тонн воды. Привлекается тяжелая техника БАТ и МТ-ЛБ, ведется работа по прокладке минерализированных полос. Площадь возгорания составляет 23 кв. км, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на карту онлайн мониторинга .

Как сообщало ИА REGNUM, по информации пресс-службы Минобороны, пожар произошел 19 июня во время проведения занятий по огневой подготовке — сначала загорелась сухая трава, затем огонь перекинулся на деревья. Площадь возгорания на 20 июня составила около 15 гектаров. Угрозы распространения пожара на населенные пункты нет.

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