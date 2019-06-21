В Филадельфии произошел взрыв на нефтяном заводе

Филадельфия, США, , 13:43 — REGNUM Взрыв с последующим пожаром произошел на нефтеперерабатывающем заводе Philadelphia Energy Solutions в американской Филадельфии (штат Пенсильвания). Об этом сообщает Fox News.

Инцидент случился в ночь на 21 июня в южной части города. Данные о пострадавших телеканал не приводит.

На опубликованной в Twitter видеозаписи видно пламя над предприятием. Отмечено также, что с огнем борются частные пожарные бригады завода.

Завод в Филадельфии является крупнейшим комплексом по переработке нефти на восточном побережье США, он появился здесь еще в конце 1860-х годов. НПЗ перерабатывал 335 тыс. баррелей нефти в сутки.

https://twitter.com/FOX29philly/status/1141996005057019904

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в городе Розуэл штата Нью-Мексико произошел взрыв на складе фейерверков. Погибших не было, но несколько человек получили ранения и ожоги.

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