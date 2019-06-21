500 стервятников погибли от отравления в Ботсване

Габороне, , 13:38 — REGNUM По данным местных властей, более 500 стервятников, находящихся под угрозой исчезновения, погибли от отравления в Ботсване, 21 июня передает корреспондент ВВС.

В общей сложности 537 стервятников и два рыжевато-коричневых орла были найдены мертвыми на северо-востоке страны, время их гибели неизвестно.

Правительство подозревает, что браконьеры, убившие трех слонов, отравили их туши.

Защитники природы назвали инцидент одним из самых крупных документально подтвержденных убийств видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Правительство заявило, что массовое отравление «опасно и вредно для окружающей среды», и призвало представителей общественности «воздержаться от таких незаконных действий».

Сообщается, что район был обеззаражен, и взяты пробы для лабораторного анализа. Стервятников, кружащих над тушей, можно увидеть за много километров, поэтому браконьеры часто отравляют их, чтобы упредить их действия, сообщает корреспондент ВВС в Африке Аластер Лейтхед. Большинство птиц были белоголовыми стервятниками, которые классифицируются как «находящиеся под угрозой исчезновения» Международным союзом охраны природы.

Среди погибших были также 17 белоголовых и 28 стервятников в капюшонах, которые также находятся под угрозой исчезновения. Их смерть произошла во время периода размножения птиц, что означает, что их потомство также может пострадать."Поскольку стервятники поздно созревают и медленно размножаются, то непонятно, как могла случиться потеря числом чуть менее 600 стервятников за одну неделю», — сказал Керри Вольтер, генеральный директор и основатель благотворительной организации VulPro.

«Вид может перенести таких потерь, и невозможно восстановить поголовье этих особей и гнездящихся пар при нашей жизни."В прошлом месяце Ботсвана сняла запрет на охоту, что вызвало полемику в обществе. Правительство утверждало, что растущее поголовье слонов в Ботсване наносит ущерб фермерским хозяйствам, и что слоны убили несколько человек в сельских районах. В Ботсване насчитывается около 130 000 слонов, это самая большая популяция в мире.