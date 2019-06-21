В Нижней Саксонии задержан подозреваемый по подготовке взрыва в Берлине

Оснабрюк, Германия, , 13:28 — REGNUM В немецком городе Оснабрюк (Нижняя Саксония) по подозрению в подготовке взрыва в Берлине арестован 33-летний ранее судимый мужчина, пишет газета Zeit Online.

Уроженец Ливана вышел из тюрьмы в феврале этого года и был вновь арестован 19 июня после угрозы устроить взрыв в Берлине и умереть мученической смертью. Министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус заявил, что подозреваемый угрожал также членам своей семьи.

Подозреваемый ранее был внесен в список потенциально опасных лиц, склонных к домашнему насилию. Согласно информации агентства Deutsche Presse Agentur, нельзя исключать исламистский терроризм с его стороны, но власти пока не трактуют его предполагаемую деятельность как террористическую.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 14 июня в Instagram неизвестный заявил о намерении совершить теракт в жилом районе Вены. Правоохранительные органы немедленно приняли меры для предотвращения теракта.

Читайте ранее в этом сюжете: Неизвестный заявил о намерении совершить теракт в жилом районе Вены