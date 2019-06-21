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Жителей Алтайского края предупредили о штормовой погоде

Происшествия

В выходные регион накроет дождями, подует сильный ветер

Барнаул, 21 июня 2019, 13:22 — REGNUM  У многих жителей Алтайского края отдых на природе в предстоящие выходные может отмениться: ГУ МЧС по Алтайскому краю со ссылкой на прогноз синоптиков предупредило о грядущем ухудшении погоды 22 июня.

«Во второй половине дня 22 июня местами в южных районах и 23 июня на большей части территории края ожидаются дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы и град. При грозах возможно усиление ветра до 22 м/с. Прогнозируется похолодание», — отмечают спасатели.

Также в региональном МЧС отметили, что готовы к ликвидации возможных последствий непогоды и оказанию помощи гражданам.

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Ураганы, шторма, бури
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