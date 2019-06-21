Жителей Алтайского края предупредили о штормовой погоде

Барнаул, , 13:22 — REGNUM У многих жителей Алтайского края отдых на природе в предстоящие выходные может отмениться: ГУ МЧС по Алтайскому краю со ссылкой на прогноз синоптиков предупредило о грядущем ухудшении погоды 22 июня.

«Во второй половине дня 22 июня местами в южных районах и 23 июня на большей части территории края ожидаются дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы и град. При грозах возможно усиление ветра до 22 м/с. Прогнозируется похолодание», — отмечают спасатели.

Также в региональном МЧС отметили, что готовы к ликвидации возможных последствий непогоды и оказанию помощи гражданам.