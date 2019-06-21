Фигурантка дела о выводе 273 млн с чувашского завода предстанет перед судом

Чебоксары, , 13:12 — REGNUM В Чувашии завершено расследование в отношении второго фигуранта уголовного дела о мошенничестве на 273млн рублей, который находился в розыске шесть лет. Перед судом предстанет бывший генеральный директор ООО «РЖДС-регион», которую считают соучастницей ранее осуждённого за мошенничество экс-председателя совета директоров ЗАО «Промтрактор-Вагон», сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Следствие полагает, что в июне 2006 года злоумышленница, которая являясь учредителем и генеральным директором компании «РЖДС-регион» «путём совершения заведомо невыгодных сделок» через ряд фирм-посредников вывела из ЗАО «Промтрактор-Вагон» по сговору с сообщником 273 млн рублей.

«На эти денежные средства они приобрели вновь выпущенные акции ЗАО «Промтрактор-Вагон» через другую подконтрольную фирму», — сказал Олег Дмитриев.

В 2015 году приговором Калининского районного суда города Чебоксары был осуждён её сообщник, который на момент совершения преступления был председателем совета директоров ЗАО «Промтрактор-Вагон». Он получил пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, злоумышленница с декабря 2012 года находилась в розыске. Её задержали в марте 2019 года в городе Красногорске Московской области. Ей инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По результатам расследования уголовного дела она своей причастности к инкриминируемому деянию не отрицала. Наложен арест на принадлежащие ей автомобиль Volkswagen Passat и долю в квартире в Москве.

Дело направлено в Калининский районный суд Чебоксары для рассмотрения по существу.

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