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В Воронеже задержан замначальника УЭБиПК регионального ГУ МВД

Происшествия

По подозрению в мошенничестве

Воронеж, 21 июня 2019, 12:54 — REGNUM  Заместитель начальника УЭБиПК ГУ МВД по Воронежской области задержан СКР по подозрению в совершении мошенничества. Об этом ИА REGNUM 21 июня сообщил источник в правоохранительных органах.

В настоящее время с высокопоставленным сотрудником полиции проводятся следственные действия, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество».

Во взаимодействии с сотрудниками УФСБ следователи СК проводят мероприятия по установлению обстоятельств преступления.

В ГУ МВД уже прокомментировали задержание сотрудника.

«Принципиальная позиция руководства Главного управления в части искоренения коррупционеров из собственных рядов, порочащих ведомство, вам известна. В ГУ МВД по Воронежской области назначено проведение служебной проверки. Безусловно, будет дана самая жесткая оценка вне зависимости от должности и звания сотрудника. В случае установления вины к дисциплинарной ответственности будет привлечен его непосредственный руководитель», — сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Отметим, что за последние месяцы в Воронежской области было возбуждено несколько уголовных дел в отношении сотрудников полиции, в том числе — и высокопоставленных. В мае стало известно о возбуждении дела по статье о мошенничестве в отношении начальника второго отдела УЭБиПК регионального МВД: речь шла о попытке вымогательства десяти миллионов рублей.

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Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
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