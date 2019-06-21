В Харькове из-за угрозы взрыва эвакуировали 22 тыс. человек

Харьков, Украина, , 12:38 — REGNUM В течение дня 20 июня в Харькове «заминировали» 232 объекта, заявили 21 июня в пресс-службе нацполиции Харьковской области.

Поступила информация о минировании одного развлекательного заведения, 227 детских садов, аэропорта, железнодорожного вокзала, станции метро и других мест.

Эвакуированы 22 562 человека, ни в одном случае взрывчатка обнаружена не была.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности».

Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве закрыта станция метро «Крещатик», поскольку поступил звонок о её минировании.

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