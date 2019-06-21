В Красноярском крае в результате ДТП погибли три человека

Красноярск, , 12:13 — REGNUM В Рыбинском районе Красноярского края столкнулись два транспортных средства — автомобиль «Тойота» и автомобиль «Хино». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло 21 июня на 977 км. автодороги Р-255 «Сибирь». По последним данным, в результате инцидента погибли три человека (водитель и пассажиры «Тойоты»).

"Водитель автомобиля «Тойота»… выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Хино», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте произошедшего работают сотрудники специальных служб.

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