В Ярославской области следователи проверят районную станцию «Скорой помощи»

Углич, Ярославская область, , 12:11 — REGNUM В Ярославской области врача районной станции «Скорой» подозревают в ненадлежащем оказании медицинских услуг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области. Ведомство проводит проверку в отношении медика Угличской центральной районной больницы.

«Сегодня в СМИ появилась публикация, в которой жительница города Углича сообщает о ненадлежащем оказании медицинской помощи ее свекрови, впоследствии скончавшейся. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в официальном сообщении СУ СКР по Ярославской области.

Ярославский портал YarNews опубликовал петицию жительницы Углича Ирины Игониной. В ней Игонина требует увольнения врача районной станции «Скорой помощи». Из текста следует, что медик сначала не смог определить диагноз пациентки, которая жаловалась на сердце, сделать ей электрокардиограмму из-за неисправности аппарата, а потом принимал не очевидные решения по поводу ее госпитализации.

«Он сказал: собирайтесь в больницу. Я предложила носилки. На что мы получили ответ: зачем? Она и так сама дойдет. Мама встала и пошла. В коридоре она резко потеряла сознание. Мой муж с отцом вынесли ее на руках в карету скорой помощи. Мы попытались сесть в скорую, но врач нас вытолкнул и увез ее. Спустя примерно полчаса нахождения в реанимации, нам сообщили, что мама умерла», — приводит YarNews слова Ирины Игониной.

В Угличской центральной районной больнице, при которой работает станция «Скорой помощи» ситуацию не комментируют.

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