СКР проверит обращение на «прямую линию» жительницы Забайкалья

Чита, , 12:02 — REGNUM Видеообращение на «прямую линию» с президентом матери ребёнка-инвалида из Забайкальского края стало поводом для начала доследственной проверки. Как сообщает региональное СУ СК РФ, речь идёт о вероятном бездействии чиновников при выделении жилья.

«Женщина в своем обращении указывает, что с 2017 года семья ждет внеочередного получения квартиры. Кроме того, сообщается о необходимости прохождения ребенком реабилитации и обучения в специализированном учреждении», — пояснили следователи. По их словам, процессуальное решение будет принято после проведения необходимых проверочных мероприятий.

Напомним, «прямая линия» с президентом состоялась накануне, 20 июня, и продолжалась более четырёх часов. Владимир Путин ответил на десятки вопросов, а задано было около двух миллионов.