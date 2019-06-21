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В Тбилиси в ходе беспорядков пострадали 240 человек

Происшествия

80 пострадавших — сотрудники полиции

Тбилиси, 21 июня 2019, 12:01 — REGNUM  В больницах Тбилиси остаются 102 человека, пострадавшие в ходе акций протеста 20 июня. В общей сложности получили травмы 240 человек, приводит 21 июня слова замминистра здравоохранения Грузии Зазы Бохуа Первый канал Грузии.

Бохуа уточнил, что 80 пострадавших — сотрудники полиции. Двоих раненых оперируют, один из пострадавших находится в стабильно тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 20 июня у здания грузинского парламента в центре Тбилиси прошла акция протеста, манифестанты попытались штурмовать здание. Митинг разогнала полиция, некоторые протестующие задержаны. Оппозиционные политики призвали продолжить манифестации вечером 21 июня.

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Беспорядки в Тбилиси
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