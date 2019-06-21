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Следователи начали проверку после крушения Ми-2 на Кубани

Происшествия

Пилот вертолета погиб

Краснодар, 21 июня 2019, 11:43 — REGNUM  Жёсткая посадка вертолёта Ми-2 в Краснодарском крае, в результате которой погиб пилот, стала поводом для доследственной проверки. Об этом сообщает 21 июня пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, утром вертолет, обрабатывавший поля в Лабинском районе, совершил жёсткую посадку в станице Чамлыкской. Управлявший вертолетом пилот погиб.

Следственная группа работает на месте происшествия, устанавливаются подробности инцидента. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла с вертолетом, принадлежащим индивидуальному предпринимателю.

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Авиапроисшествия
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