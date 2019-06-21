Путин выразил соболезнование властям Индии в связи с ДТП с автобусом

Москва, , 11:33 — REGNUM Сегодня, 21 июня, президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру Нарендре Моди в связи с ДТП с пассажирским автобусом, в котором погибли более 40 человек, сообщается на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что среди страшного ДТП в штате Химачал-Прадеш много детей и подростков.

«Примите и передайте слова сочувствия родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — говорится в телеграмме президента России.

Как сообщало ИА REGNUM, в индийских Гималаях сорвался в пропасть автобус, следовавший из города Банджар в район Гадагушани. Погибли 43 человека.

Подробности: В Индии авария автобуса закончилась гибелью 43 человек