Пятница, 21 Июня 2019 года
11:33:57 МСК

Путин выразил соболезнование властям Индии в связи с ДТП с автобусом

Происшествия

В результате аварии погибли 43 человека

Москва, 21 июня 2019, 11:33 — REGNUM  Сегодня, 21 июня, президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру Нарендре Моди в связи с ДТП с пассажирским автобусом, в котором погибли более 40 человек, сообщается на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что среди страшного ДТП в штате Химачал-Прадеш много детей и подростков.

«Примите и передайте слова сочувствия родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — говорится в телеграмме президента России.

Как сообщало ИА REGNUM, в индийских Гималаях сорвался в пропасть автобус, следовавший из города Банджар в район Гадагушани. Погибли 43 человека.

Подробности: В Индии авария автобуса закончилась гибелью 43 человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить