Пятница, 21 Июня 2019 года
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В Тюменской области сельчане обокрали больницу на миллион рублей

Происшествия

Подозреваемые дали признательные показания

р-н Казанский, Тюменская область, 21 июня 2019, 11:23 — REGNUM  В Тюменской области больницу обокрали на миллион рублей. Задержаны двое подозреваемых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Предварительно установлено, что 44-летний житель деревни Новопокровка Казанского района со своим 22-летним приятелем сорвали замок в складском помещении медицинского учреждения. Оттуда вытащили более 250 чугунных секций от забора, 8 радиаторов отопления и семь чугунных ванн. Похищенное злоумышленники загрузили в автомобиль и увезли в пункт приема чёрного металла.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Как отмечают полицейские, фигуранты дела признались в совершённом преступлении. Одного из них заключили под стражу, другого отпустили под подписку о невыезде.

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