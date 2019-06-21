В Тюменской области сельчане обокрали больницу на миллион рублей

р-н Казанский, Тюменская область, , 11:23 — REGNUM В Тюменской области больницу обокрали на миллион рублей. Задержаны двое подозреваемых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Предварительно установлено, что 44-летний житель деревни Новопокровка Казанского района со своим 22-летним приятелем сорвали замок в складском помещении медицинского учреждения. Оттуда вытащили более 250 чугунных секций от забора, 8 радиаторов отопления и семь чугунных ванн. Похищенное злоумышленники загрузили в автомобиль и увезли в пункт приема чёрного металла.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Как отмечают полицейские, фигуранты дела признались в совершённом преступлении. Одного из них заключили под стражу, другого отпустили под подписку о невыезде.