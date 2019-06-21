В Рыбинске возбуждено уголовное дело по факту падения девочки с батута

Рыбинск, Ярославская область, , 11:05 — REGNUM В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования девочки, пострадавшей при опрокидывании надувного батута. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области. 35-летняя жительница города Рыбинск Ярославской области подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Как следует из материалов уголовного дела, предпринимательская деятельность подозреваемой связана с оказанием услуг оптовой и розничной торговли, в том числе, с эксплуатацией игрового надувного оборудования. На территории парка им. Фейгина города Рыбинска малолетняя девочка получила тяжелые травмы при опрокидывании надувного батута, в котором она находилась. Установлено, что игровое оборудование было закреплено ненадлежащим образом, вследствие чего его опрокинуло порывом ветра», — говорится в официальном сообщении СУ СКР по Ярославской области.

Как ранее сообщал ИА REGNUM надувной батут в Рыбинске опрокинулся 20 июня. Пострадавшая девочка находится в реанимации клинической больницы №2. Мера пресечения для подозреваемой пока не избрана. Санкция части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы.

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