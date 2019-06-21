В метро в центре Киева ищут бомбу

Киев, , 10:54 — REGNUM Станцию метро «Крещатик» эвакуировали после сообщения о бомбе, сообщила 21 июня пресс-служба киевского метрополитена на своей странице в социальной сети Facebook.

«Внимание! Станция «Крещатик» и пересадка на «Майдан незалежности» закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о минировании станции метро «Олимпийская» в Киеве. Правоохранители не нашли взрывное устройство.

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