Крушение автобуса в Индии: более 40 человек погибли

Нью-Дели, , 11:03 — REGNUM По меньшей мере 44 человека погибли в Индии после того, как автобус съехал с дороги на крутом повороте и упал в глубокое ущелье, сообщают 21 июня СМИ Индии.

Еще десятки человек пострадали в результате аварии в четверг, 20 июня, в районе Куллу горного северного штата Химачал-Прадеш.

По меньшей мере, 60 человек были на борту, когда переполненный автобус съехал с дороги. Некоторые пассажиры были на крыше транспортного средства.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди написал в Твиттере, что он «глубоко опечален».

СМИ первоначально заявили, что по меньшей мере 25 человек погибли. Затем они пересмотрели эту цифру, заявив, что еще 19 человек скончались от полученных травм.

На фотографии с места происшествия виден автобус, лежащий рядом с ручьем, и добровольцев, помогающих выжившим.

Начальник полиции Куллу Шалини Агнихотри сказал агентству AFP, что среди жертв оказалось много женщинам и детей, возвращавшихся с работы и из школы. Дорожно-транспортные происшествия являются частым явлением в Индии, в штате Химачал-Прадеш со сложным ландшафтом зарегистрировано более 30 000 происшествий в промежутке между 2009 и 2018 годами. По данным Times of India, за этот период там погибли более 11 тысяч человек и около 54 тысяч получили ранения.