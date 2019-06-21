Омский сельчанин устал ухаживать за 91-летней матерью и избил её до смерти

Омск, , 10:46 — REGNUM Житель Исилькульского района Омской области подозревается в причинении смерти своей 91-летней матери, сообщили ИА REGNUM 21 июня в региональном следственном управлении СКР. Мужчине надоело ухаживать за престарелом слепой матерью, и он избил её до смерти.

Тело женщины обнаружили днём 19 июня в частном доме в селе Шевченко Исилькульского района. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего»).

По версии следствия, 58-летний сын пенсионерки беспробудно пил в течение недели. Он жестоко избил свою слепую и немощную мать. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте. Подозреваемый заявил следователю, что ему просто надоело ухаживать за больной матерью.

Злоумышленник арестован, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичное преступление произошло в Омске в апреле 2019 года. 33-летний сын убил свою 66-летнюю мать, так как она ему «просто надоела».

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