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В Курганской области хранивший наркотики учитель приговорён к штрафу

Происшествия

Мужчина приобрёл их с целью личного употребления

Куртамыш, Курганская область, 21 июня 2019, 10:50 — REGNUM  В Курганской области осуждён учитель одной из школ Куртамыша за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Педагога приговорили к штрафу в 15 тыс. рублей и уволили из учебного заведения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Уральской транспортной прокуратуре.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в марте 2019 года с целью личного употребления обвиняемый приобрел у неустановленного лица синтетический наркотик. Запрещённое вещество учитель хранил до момента его задержания транспортной полицией.

Курганским городским судом ему вынесен обвинительный приговор по ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере»). Мужчину приговорили к штрафу в 15 тыс. рублей.

Кроме того, прокуратура Курганской области проверяет сообщение в СМИ о смерти от передозировки наркотиками учителя физкультуры из села Глядянское. В случае подтверждения наличия у погибшего наркотической зависимости, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, допустивших к участию в образовательном процессе ненадлежащего лица.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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