Сотрудника ФСБ в Санкт-Петербурге подозревают в получении крупной взятки

Санкт-Петербург, , 10:39 — REGNUM Сотрудник ФСБ из Кировского отдела Санкт-Петербурга Кирилл Л., подозреваемый по делу о посредничестве во взятке в 10 млн рублей, переведен под домашний арест. Такое решение принял Гарнизонный военный суд Санкт-Петербурга, передает «Фонтанка.Ру».

"Суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, — пишет газета. — … Военный следственный комитет вменил ему посредничество во взятке».

Издание утверждает, 33-летний капитан, в доме которого был проведен обыск, задержали 19 июня в Санкт-Петербурге сотрудники безопасности ФСБ.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 290.1 Уголовного кодекса РФ — «Посредничество во взятке в особо крупном размере».

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