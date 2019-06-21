Украинские силовики семь раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК

Соледар, ДНР, , 10:26 — REGNUM За минувшие сутки зафиксировано семь обстрелов территории ДНР украинскими формированиями, в ходе которых было выпущено 60 единиц боеприпасов, сообщили 21 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении ВСУ выпустили 17 мин калибра 120 мм, применили гранатомёты АГС и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении украинские силовики выпустили восемь гранат из РПГ и СПГ, а на юге ДНР выпустили шесть мин калибра 82 мм.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Гольмовский, Доломитное, Зайцево, Донецкий аэропорт («Вольво-центр»), Спартак, Октябрь, Коминтерново», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов сгорел жилой дом в посёлке Коминтерново. Жертв не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки украинскими силовиками по территории ДНР было выпущено 239 единиц боеприпасов. В результате обстрелов погиб один защитник ДНР, двое получили ранения.

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