Под Тверью минивэн врезался в мачту освещения: восемь человек ранены

Тверь, , 10:08 — REGNUM Восемь человек получили травмы в результате автоаварии в Тверской области, произошедшей в ночь на 21 июня. Автомобиль Chevrolet столкнулся с мачтой освещения.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Тверской области, авария произошла на 164 км автотрассы М-10 «Россия» на территории Калининского района в районе н.п. Андрейково: автомобиль Chevrolet Express столкнулся со световой мачтой уличного освещения. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

В результате аварии пострадали восемь человек, в том числе — двое маленьких детей. По данным Tverigrad.ru, десятимесячный ребенок в момент аварии не был пристёгнут, а находился на руках у матери. Малыш получил тупую травму живота и госпитализирован.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня в Воронежской области в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля погибли восемь человек, единственная выжившая — десятилетняя девочка — получила травмы.