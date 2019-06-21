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В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет Ми-2

Происшествия

Пилот погиб

Лабинск, Краснодарский край, 21 июня 2019, 10:06 — REGNUM  В Краснодарском крае в результате крушения вертолета Ми-2 погиб пилот, сообщает 21 июня РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Отмечается, что инцидент произошел в Лабинском районе. Воздушное судно принадлежало частному предпринимателю. Вертолет проводил работы по опрыскиванию поля.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года в Воронежской области потерпел крушение самолет Як-130, оба пилота успели катапультироваться.

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Авиапроисшествия
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