В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет Ми-2

Лабинск, Краснодарский край, , 10:06 — REGNUM В Краснодарском крае в результате крушения вертолета Ми-2 погиб пилот, сообщает 21 июня РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Отмечается, что инцидент произошел в Лабинском районе. Воздушное судно принадлежало частному предпринимателю. Вертолет проводил работы по опрыскиванию поля.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года в Воронежской области потерпел крушение самолет Як-130, оба пилота успели катапультироваться.

Читайте также: В Воронежской области потерпел крушение самолет Як-130