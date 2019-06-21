В Иркутской области туристы спасли раненого детеныша косули

Иркутск, , 09:21 — REGNUM В Иркутский зоопарк неравнодушные туристы доставили травмированного детеныша косули, сообщили в зоопарке.

Отмечается, что инцидент произошел 20 июня на Кругобайкальской железной дороге (КБЖД).

«На КБЖД со скалы сорвался маленький косуленок и на глазах отдыхающих пролетел несколько десятков метров, ударяясь о камни», — говорится в сообщении.

Отмечается, что туристы достали животное из-за подпорной стенки и больше 10 км нести на руках до поселка Култук, после чего на автомобиле доставили детеныша косули в Иркутск.

У животного много повреждений, но все они достаточно терпимые, кроме проблем с дыханием — часть воздуха попадает под кожу через пробитые воздухоносные пути. В настоящее время ветеринары борются за жизнь детеныша.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ленинградской области спасли детеныша тюленя, которого местные жители обнаружили в Финском заливе в районе базы Окуневая. Эксперты считают, что у животного болезнь кишечника. Животное сначала вылечат, а потом откормят для нормального для этой особи веса. После лечения тюленя выпустят на волю.

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