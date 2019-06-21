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Погиб участник французского электронного дуэта Cassius Филипп Здар

Происшествия

52-летний музыкант выпал из окна накануне выхода нового альбома

Париж, 21 июня 2019, 09:18 — REGNUM  Французский музыкант Филипп Здар, участник дуэта Cassius, погиб в Париже 19 июня, сообщило новостное агентство Agence France Presse.

52-летний артист скончался, выпав из окна верхнего этажа многоэтажного здания. Подробностей гибели его менеджер не озвучил. Смерть наступила накануне выхода нового альбома с участием Здара. Альбом лондонской группы Hot Chip «A Bath Full Of Ecstasy» выходит 21 июня.

Филипп Здар основал дуэт Cassius в стиле электро в 1990 году. Самым популярным хитом дуэта стала композиция «Cassius 1999». Здар работал с такими известными музыкантами и коллективами, как Jay Z, Kanye West, Pharrell Williams, The Rapture, Beastie Boys и Franz Ferdinand.

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