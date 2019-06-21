Полиция Франции ликвидировала крупный европейский трафик сигарет — СМИ

Париж, , 09:08 — REGNUM Изъято более 10 000 блоков контрабандных сигарет, арестованы активы на миллион евро, 13 человек задержаны: на этой неделе Центральный офис по борьбе с организованной преступностью полиции Франции ликвидировал крупный европейский трафик, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что после начала расследования в октябре 2018 года девять мужчин и четыре женщины в возрасте от 31 до 73 лет из Молдавии, Украины, Польши, Армении и Азербайджана были арестованы полицией Франции в пригороде Парижа.

Задержанных обвиняют в контрабандном ввозе запрещенных товаров и организованной преступной деятельности. Шесть из них были заключены в тюрьму.

Согласно источнику в полиции Франции, произведенные на Украине и в Польше блоки сигарет, купленные за 15 евро, были проданы за 40 евро на европейском чёрном рынке.

Сообщается, что часть задержанных по этому делу ранее не привлекалась, а часть была известна французской полиции преимущественно за мелкие преступления.

Как передавало ИА REGNUM, ранее французская таможня конфисковала 415 тыс. упаковок болеутоляющих средств во французском Кале.

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