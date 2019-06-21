В Таллине совершено нападение на двух таксистов

Таллин, , 08:46 — REGNUM Нападение на двух таксистов совершено на улице Теллискиви в Таллине. Об этом журналистам портала IRR рассказал оперативный дежурный Пыхьяской префектуры.

По его словам, неизвестный злоумышленник, который в ночь на 21 июня устроил стрельбу на улице Теллискиви, скрылся с места происшествия.

По последним данным, в результате инцидента погиб один человек (таксист), еще один ранен.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск преступника.

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