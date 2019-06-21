Пятница, 21 Июня 2019 года
08:55:49 МСК

В Таллине совершено нападение на двух таксистов

Происшествия

В результате инцидента погиб один человек (таксист), еще один ранен

Таллин, 21 июня 2019, 08:46 — REGNUM  Нападение на двух таксистов совершено на улице Теллискиви в Таллине. Об этом журналистам портала IRR рассказал оперативный дежурный Пыхьяской префектуры.

По его словам, неизвестный злоумышленник, который в ночь на 21 июня устроил стрельбу на улице Теллискиви, скрылся с места происшествия.

По последним данным, в результате инцидента погиб один человек (таксист), еще один ранен.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск преступника.

Читайте также: Неизвестные напали на участников ЛГБТ-фестиваля в Киеве

А также: В Уганде арестовали подозреваемого в нападении на президентский кортеж

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нападения на предпринимателей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить