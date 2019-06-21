Для больниц Якутии на 50,8 млн рублей купили неподходящее детское питание

Якутск, , 08:48 — REGNUM Центр контроля качества лекарств и организации государственных закупок Якутии, подведомственный региональному минздраву, дважды закупил детское питание, которое не соответствовало прописанным в документации аукциона условиям. Общая сумма этих контрактов составила 50,8 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

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Закупка детского питания осуществлялась для пяти медучреждений республики. В аукционах был прописан состав смесей: молоко обезжиренное, деминерализованная молочная сыворотка, лактоза. Однако поступившее от исполнителя контракта детское питание оказалось несоответствующим этим условиям.

«Это повлекло за собой поставку в медицинские учреждения Алданского, Томпонского, Чурапчинского, Хангаласского и Намского районов иной смеси, не соответствующей предмету закупки и не адаптированной для питания детей отдельной возрастной категории», — констатировали в прокуратуре.

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По информации ведомства, такие нарушения были допущены при осуществлении двух закупок — на 36 и 14,8 млн рублей. Выдача молочной смеси, закупленной по этим контрактам, приостановлена. В отношении исполняющего обязанности директора Центра контроля качества лекарств и организации государственных закупок возбуждены дела об административном правонарушении по статье 7.32 КоАП РФ (заключение контракта с нарушением объявленных условий определения поставщика). Должностному лицу назначен штраф в 60 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Якутии были возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества в особо крупном размере, проявившегося в картельном сговоре при заключении контрактов на поставку лекарственных средств и медицинских изделий. Сумма таких закупок, совершённых аффилированными лицами, составила около 3 млрд рублей.

«При этом представители медицинских учреждений в сговоре с представителями картеля принимали меры к ограничению конкуренции в целях устранения возможных конкурентов на проводимых торгах», — поясняла прокуратура.