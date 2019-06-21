Столкновение поездов в Пакистане: есть погибшие

Исламабад, 21 июня 2019, 08:47 — REGNUM В результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Пакистане погибли по меньшей мере три человека, об этом 21 июня сообщает Geo TV.
В результате инцидента погибли водитель, его помощник и охранник, никто из пассажиров не погиб. Причина трагедии пока не известна, проводится необходимая проверка.
В настоящее время на месте происшествия работают спасатели, все пострадавшие были доставлены в госпитали, где им оказывается необходимая помощь.
Несмотря на то, что точная причина крушения пока не установлена, генеральный директор Пакистанской железной дороги Афтаб Акбар обвинил в трагедии водителя и его помощника.
Читайте ранее в этом сюжете: В РЖД отреагировали на жалобу челябинцев Путину