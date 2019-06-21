Пятница, 21 Июня 2019 года
08:47:35 МСК

Столкновение поездов в Пакистане: есть погибшие

Происшествия

Ведется расследование

Исламабад, 21 июня 2019, 08:47 — REGNUM  В результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Пакистане погибли по меньшей мере три человека, об этом 21 июня сообщает Geo TV.

В результате инцидента погибли водитель, его помощник и охранник, никто из пассажиров не погиб. Причина трагедии пока не известна, проводится необходимая проверка.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели, все пострадавшие были доставлены в госпитали, где им оказывается необходимая помощь.

Несмотря на то, что точная причина крушения пока не установлена, генеральный директор Пакистанской железной дороги Афтаб Акбар обвинил в трагедии водителя и его помощника.

Читайте ранее в этом сюжете: В РЖД отреагировали на жалобу челябинцев Путину

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Железнодорожные аварии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить