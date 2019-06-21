В Тюменской области ребёнок травмировался на батуте

Заводоуковск, Тюменская область, , 08:07 — REGNUM В тюменском городе Заводоуковске шестилетний ребёнок сломал руку во время прыжков на батуте. Владелец аттракциона подозревается в ненадлежащем оказании услуг, повлекших травмирование ребенка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Тюменской области.

По версии следствия, 9 июня 2019 года в дневное время во время прыжков на игровом батуте малолетний ребёнок сломал руку. Следователи полагают, что травмирование ребенка произошло в результате несоблюдения индивидуальным предпринимателем правил эксплуатации аттракциона. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей»).

В настоящее время следствием выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, 5 января 2019 года во время прыжков на батуте в одном из торгово-развлекательных центров Тюмени 17-летняя девушка получила травму, несовместимую с жизнью, и скончалась на месте.

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