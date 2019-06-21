Самолёт Екатеринбург — Тюмень сел в аэропорту со второго раза

Тюмень, , 08:17 — REGNUM Пассажирский самолёт ATR-72, летевший из Екатеринбурга, смог сесть в аэропорту Тюмени только со второго раза. Об этом 21 июня сообщает РИА Новости.

20 июня воздушное судно совершило первую попытку сесть в аэропорту города Тюмени, однако гроза помешала этому. Самолёту пришлось возвращаться в екатеринбургский аэропорт «Кольцово». После дозаправки лайнер повторно полетел в Тюмень.

В итоге 21 июня в 1.45 (23.45 мск) борт ATR-72 успешно совершил посадку в тюменском аэропорту «Рощино».

Этим рейсом летели около 30 пассажиров.

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