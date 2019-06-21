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Самолёт Екатеринбург — Тюмень сел в аэропорту со второго раза

Происшествия

Первая попытка не удалась из-за грозы

Тюмень, 21 июня 2019, 08:17 — REGNUM  Пассажирский самолёт ATR-72, летевший из Екатеринбурга, смог сесть в аэропорту Тюмени только со второго раза. Об этом 21 июня сообщает РИА Новости.

20 июня воздушное судно совершило первую попытку сесть в аэропорту города Тюмени, однако гроза помешала этому. Самолёту пришлось возвращаться в екатеринбургский аэропорт «Кольцово». После дозаправки лайнер повторно полетел в Тюмень.

В итоге 21 июня в 1.45 (23.45 мск) борт ATR-72 успешно совершил посадку в тюменском аэропорту «Рощино».

Этим рейсом летели около 30 пассажиров.

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Авиапроисшествия
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