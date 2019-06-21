Алибасова проверяют на психотропные вещества после ссоры с диетологом

Москва, , 07:20 — REGNUM Анализы на психотропные вещества взяты у продюсера и музыканта Бари Алибасова после его конфликта с врачом-диетологом Марият Мухиной. Об этом сообщил журналистам пиар-директор артиста Вадим Горжанкин.

«Экстренно у Бари Каримовича взяли анализы на психотропные вещества», — пояснил Горжанкин, уточнив, что итоги исследования будут известны в ближайшее время.

По словам представителя Алибасова, 20 июня в квартире продюсера в Мерзляковском переулке произошла ссора. Врач-диетолог заявила, что Алибасова удерживают в жилище силой. Продюсер вызвал полицию, но позднее заявил прибывшим стражам порядка, что силой его никто не держит, и попросил не беспокоить соседей по подъезду.

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Алибасов заявил также, что Мухина не является его лечащим врачом, и что его плохое самочувствие — её вина. После инцидента продюсера решили проверить на психотропные вещества.

Как сообщало ИА REGNUM, 72-летний Бари Алибасов восстанавливает здоровье после несчастного случая. В начале июня он по ошибке выпил едкую жидкость, получил ожоги внутренних органов и около двух недель находился в больнице.

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