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Леса горят в пяти районах Красноярского края

Происшествия

Возгорания зарегистрированы в авиационной и наземной зонах

Красноярск, 21 июня 2019, 06:50 — REGNUM  В Красноярском крае на утро 21 июня в авиационной и наземной зонах зарегистрировано семь лесных пожаров в пяти районах — Березовском, Богучанском, Дзержинском, Кежемском, Эвенкийском — на общей площади 136 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства, заверив, что населённым пунктам возгорания не угрожают.

Большая часть пожаров действует в труднодоступной зоне. В тушении задействованы 137 человек и три единицы техники.

За прошедшие сутки в регионе потушили три лесных пожара на общей площади 7,5 га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Красноярском крае было зафиксировано 1639 лесных пожаров на общей площади 1,6 млн гектаров. Размер ущерба лесному фонду превысил 4 млрд рублей.

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Лесные пожары — 2019
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