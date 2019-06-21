На Урале виновнику столкновения автобуса и бензовоза грозит до семи лет

Златоуст, Челябинская область, , 06:41 — REGNUM В Челябинской области виновнику столкновения пассажирского рейсового автобуса и бензовоза грозит до семи лет лишения свободы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Уголовное дело по части 5 статьи 264 УК России, предусматривающей наказание за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее гибель двоих и более человек, расследуют сотрудники полиции Златоуста. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.

По данным полиции, автобус столкнулся с бензовозом, а также с машиной для укладки асфальта. Это и привело к трагедии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария произошла вечером 18 июня на 1751-м километре автотрассы М5. Автобус ехал из Златоуста в Челябинск. Погибли мужчина и женщина. Ещё восемь человек, среди которых ребёнок и водитель, были доставлены в больницы.

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