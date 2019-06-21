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Вертолет с японскими военными разбился при посадке в Токио

Происшествия

Пострадавших не было

Токио, 21 июня 2019, 05:54 — REGNUM  Многоцелевой вертолет Bell UH-1 сухопотных сил Японии разбился на военном аэродроме Татикава в префектуре Токио, сообщает агентство NHK.

Сообщается, что вертолет разбился при посадке на аэродроме. На его борту находились два человека, в результате происшествия пострадавших не было. Отмечается, что при ударе вертолета о землю отвалилась хвостовая часть.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня в Грузии разбился вертолет Bell 505, погибли двое туристов и пилот. Отмечалось, что вертолет разбился у поселка Казбеги. Причина крушения не называлась.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате крушения вертолета в Грузии погибли три человека

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Авиапроисшествия
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