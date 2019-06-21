Пятница, 21 Июня 2019 года
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Воздушный шар с иностранными туристами унесло в горы в Египте

Происшествия

В результате инцидента никто не пострадал

Воздушный шар с иностранными туристами унесло в горы в Египте
Воздушный шар

Луксор, Египет, 21 июня 2019, 05:08 — REGNUM  Воздушный шар с иностранными туристами унесло ветром в горы на востоке Египта. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на министерство гражданской авиации страны.

Как уточняется, инцидент произошёл утром 20 июня. Воздушный шар с 11 туристами, в числе которых были граждане Великобритании, Китая и Индии, поднялся в небо над древними храмами неподалёку от Луксора. Из-за сильного ветра шар унесло в гористую местность, где он приземлился.

В районе ЧП была проведена поисково-спасательная операция с использованием самолёта. Сообщается, что все туристы были благополучно эвакуированы, никто из них не пострадал.

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ЧП в горах
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