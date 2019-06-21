Воздушный шар с иностранными туристами унесло в горы в Египте

Луксор, Египет, , 05:08 — REGNUM Воздушный шар с иностранными туристами унесло ветром в горы на востоке Египта. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на министерство гражданской авиации страны.

Как уточняется, инцидент произошёл утром 20 июня. Воздушный шар с 11 туристами, в числе которых были граждане Великобритании, Китая и Индии, поднялся в небо над древними храмами неподалёку от Луксора. Из-за сильного ветра шар унесло в гористую местность, где он приземлился.

В районе ЧП была проведена поисково-спасательная операция с использованием самолёта. Сообщается, что все туристы были благополучно эвакуированы, никто из них не пострадал.