Юному нижегородцу предоставили лекарство только после иска прокурора

Нижний Новгород, , 04:45 — REGNUM Несовершеннолетнему жителю Нижнего Новгорода, страдающему серьёзным генетическим заболеванием, предоставили медицинский препарат за счёт бюджета только после иска районного прокурора. Проверка, проведённая по жалобе, подтвердила, что лекарством, которое не имеет аналогов, ребёнок-инвалид «за счёт бюджета им фактически не обеспечивался». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Родитель юного нижегородца обратился в прокуратуру Приокского района Нижнего Новгорода с жалобой, что медпрепарат, назначенный в 2018 году, не предоставляется. Сам препарат не имеет аналогов, был назначен в связи с медицинскими показаниями, но за счёт бюджета фактически не предоставлялся.

Прокурор района подал иск о признании бездействия минздрава Нижегородской области незаконным. После того, как иск удовлетворили, на ведомство возложили обязанность предоставить ребёнку-инвалиду нужный препарат. На сегодня семья его получает.

Напомним, ранее скандал с необеспечением лекарствами пациента с тяжёлым заболеванием произошёл в Саратовской области. Там в октябре 2018 года было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). 28-летняя жительница, которая являлась инвалидом первой группы по заболеванию «сахарный диабет», не получала лекарства. Их не выписывали, ссылаясь на отсутствие, и родственники были вынуждены приобретать их на собственные средства, но в меньшем количестве. В результате у женщины развились осложнения и уже после возбуждения уголовного дела она умерла.

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