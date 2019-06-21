Пятница, 21 Июня 2019 года
04:47:34 МСК

Американского студента похитили в Мексике

Происшествия

Еще одного студента убили

Гвадалахара, Мексика, 21 июня 2019, 04:47 — REGNUM  В мексиканском городе Гвадалахара 15 июня был убит один студент из Соединенных Штатов, еще один был похищен, сообщил прокурор штата Халиско Херардо Октавио Солис.

Он сообщил, что студенты из США учились в Автономном университете Гвадалахары на медицинском факультете. Они являлись гражданами Соединенных Штатов, родившимися в штате Калифорния, однако имели мексиканские корни. Один из студентов был убит возле бара в городе, второго похитили там же. Полиция предполагает, что этот бар в Гвадалахаре они посещали часто и были знакомы.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года на юге Мексики злоумышленники похитили группу из 14 мигрантов из Гондураса с целью получения выкупа от их родственников. Троих похищенных удалось освободить полицейским, судьба остальных мигрантов неизвестна.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Организованная преступность в Латинской Америке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить