Американского студента похитили в Мексике

Гвадалахара, Мексика, , 04:47 — REGNUM В мексиканском городе Гвадалахара 15 июня был убит один студент из Соединенных Штатов, еще один был похищен, сообщил прокурор штата Халиско Херардо Октавио Солис.

Он сообщил, что студенты из США учились в Автономном университете Гвадалахары на медицинском факультете. Они являлись гражданами Соединенных Штатов, родившимися в штате Калифорния, однако имели мексиканские корни. Один из студентов был убит возле бара в городе, второго похитили там же. Полиция предполагает, что этот бар в Гвадалахаре они посещали часто и были знакомы.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года на юге Мексики злоумышленники похитили группу из 14 мигрантов из Гондураса с целью получения выкупа от их родственников. Троих похищенных удалось освободить полицейским, судьба остальных мигрантов неизвестна.