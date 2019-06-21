Пассажирский автобус съехал в кювет под Ярославлем

Ярославль, , 04:46 — REGNUM В Ярославской области автобус с 20 пассажирами в салоне съехал в кювет, пострадал один человек, сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

Сообщается, что пассажирский автобус «ПАЗ» выехал в кювет, опрокидывания автобуса не произошло. В результате ДТП пострадала кондуктор автобуса, ее доставили в больницу. По факту произошедшего СКР начал проверку по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Других подробностей ДТП пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня в Сахалинской области водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и вылетел в кювет. По предварительным данным, водитель автобуса мог уснуть за рулем. В результате аварии пострадали пять человек, из них двое самостоятельно добрались до медучреждения.

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