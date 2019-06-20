Глава Роспотребнадзора Калмыкии попал под уголовное дело

Элиста, , 23:14 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Калмыкия, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СК 20 июня.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ — «Использованием должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, общества и государства».

По версии следствия, чиновник с 21 апреля 2017 по 18 декабря 2018 года незаконно поручал своим подчиненным, несмотря на нарушения санитарно-эпидемиологических норм, готовить положительные заключения по санитарно-эпидемиологическому обследованию о соответствии санитарным нормам для двух организаций. Одна из этих организаций, уточнили в СК, оказывает населению платные медицинские услуги. На основании выданных заключений организации оказывали услуги потребителей, чем, считают следователи, ставили под угрозу их жизнь и здоровье.

Теперь главе ведомства грозит до четырех лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в мае стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении главы администрации Элисты Окона Нохашкиева. Чиновник объявлен в розыск.