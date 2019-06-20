Африканская чума свиней пришла в Лаос

Вьентьян, , 18:15 — REGNUM Лаос подтвердил первые случаи заражения африканской чумой свиней, 20 июня передает агентство Reuters.

По информации министерства сельского хозяйства Лаоса, несколько вспышек зафиксированы в южной провинции Сараване, от инфекции уже погибли 973 животных.

Эпидемия африканской чумы свиней началась в Китае в августе 2018 года, в 2019 году смертельная для свиней болезнь распространилась во Вьетнаме.

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