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Африканская чума свиней пришла в Лаос

Происшествия

От инфекции уже погибли 973 животных

Африканская чума свиней пришла в Лаос
Африканская чума свиней. Иллюстрация из учебного пособия

Вьентьян, 20 июня 2019, 18:15 — REGNUM  Лаос подтвердил первые случаи заражения африканской чумой свиней, 20 июня передает агентство Reuters.

По информации министерства сельского хозяйства Лаоса, несколько вспышек зафиксированы в южной провинции Сараване, от инфекции уже погибли 973 животных.

Эпидемия африканской чумы свиней началась в Китае в августе 2018 года, в 2019 году смертельная для свиней болезнь распространилась во Вьетнаме.

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