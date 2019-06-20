В Нижегородской области сошли с рельсов шесть грузовых вагонов с углём

Нижний Новгород, , 16:22 — REGNUM Днём 20 июня на 496 км перегона Тарталей — Каменище произошёл сход шести вагонов с углём грузового поезда №2185. По данному факту Приволжское следственное управление СКР на транспорте проводит проверку, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа следователей и криминалистов. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По итога проверки будет принято процессуальное решение, планируется внести представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных происшествий.

На месте инцидента движение поездов временно приостановлено, работает восстановительный поезд.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце мая в Ульяновской области произошел сход восьми порожних цистерн грузового поезда № 2058 с повреждением железнодорожного полотна. Это произошло вблизи станции Барыш Куйбышевской железной дороги.

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