Четверг, 20 Июня 2019 года
16:19:33 МСК

В Найроби задержали членов ЛГБТ-сообщества, покинувших лагерь для беженцев

Происшествия

ООН пообещала обеспечить их дальнейшее безопасное пребывание в лагере

Найроби, 20 июня 2019, 16:19 — REGNUM  Группа представителей ЛГБТ-сообщества, сбежавшая из лагеря для беженцев на северо-западе Кении, былa возвращенa в центр временного пребывания беженцев. Сбежавшая группа была задержана в Найроби, передает ВВС Africa.

По данным журналистов телерадиокомпании, группа из 76 человек, среди них — мужчины, женщины и дети, проживала в маленьком доме в столице Кении. Вечером 19 июня им приказали собрать вещи и направили обратно в лагерь Какума, расположенный в 740 километрах от Найроби.

Беженцы сообщили, что подвергались сексуальным домогательствам в лагере из-за своей сексуальной ориентации, это вынудило их в апреле 2019 года бежать, отмечают журналисты.

В Управлении ООН по делам беженцев (UNHCR) пообещали обеспечить дальнейшее безопасное пребывание в лагере представителей ЛГБТ-сообщества. В официальном заявлении UNHCR говорится, что «по прибытии возвращенные беженцы встретятся с отрядами UNHCR по обеспечению безопасности в Какуме».

«С каждым из них будет проведена консультация, их безопасность возьмут под особый контроль», — говорится в сообщении.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сексуальные меньшинства и гомофобия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить