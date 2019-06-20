В Найроби задержали членов ЛГБТ-сообщества, покинувших лагерь для беженцев

Найроби, , 16:19 — REGNUM Группа представителей ЛГБТ-сообщества, сбежавшая из лагеря для беженцев на северо-западе Кении, былa возвращенa в центр временного пребывания беженцев. Сбежавшая группа была задержана в Найроби, передает ВВС Africa.

По данным журналистов телерадиокомпании, группа из 76 человек, среди них — мужчины, женщины и дети, проживала в маленьком доме в столице Кении. Вечером 19 июня им приказали собрать вещи и направили обратно в лагерь Какума, расположенный в 740 километрах от Найроби.

Беженцы сообщили, что подвергались сексуальным домогательствам в лагере из-за своей сексуальной ориентации, это вынудило их в апреле 2019 года бежать, отмечают журналисты.

В Управлении ООН по делам беженцев (UNHCR) пообещали обеспечить дальнейшее безопасное пребывание в лагере представителей ЛГБТ-сообщества. В официальном заявлении UNHCR говорится, что «по прибытии возвращенные беженцы встретятся с отрядами UNHCR по обеспечению безопасности в Какуме».

«С каждым из них будет проведена консультация, их безопасность возьмут под особый контроль», — говорится в сообщении.