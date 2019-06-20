Четверг, 20 Июня 2019 года
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В ДНР рассказали о потерях за сутки

Происшествия

Представитель Народной милиции выразил соболезнования родственникам погибшего

Донецк, 20 июня 2019, 15:18 — REGNUM  За минувшие сутки погиб один военнослужащий ДНР, ещё двое получили ранение, заявил 20 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов во время брифинга.

«В результате обстрела со стороны ВСУ, один наш защитник погиб и двое получили ранения. Выражаем соболезнование родным погибшего», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ВСУ 17 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 239 единиц боеприпасов, примерно половина из которых — 122-мм гаубичные снаряды.

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Отметим, что применение артиллерии калибра свыше 100 мм в Донбассе запрещено Минскими соглашениями.

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Война в Донбассе
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